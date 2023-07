Johan Ancia quitte Écolo: la locale engissoise réagit

La locale insiste sur le fait que ce départ "n’altérera pas notre volonté de défendre nos engagements et nos projets, bien au-delà du marchandage politique et des mandats. La locale reste plus que jamais déterminée à œuvrer pour une commune durable, participative et solidaire, tout en restant ouverts au dialogue avec l’ensemble des citoyens et des acteurs locaux. Ce sont l’éthique et l’intégrité qui font justement notre différence à Engis."

Les Verts engissois annoncent aussi déjà préparer la suite, "en renforçant notre projet pour Engis et en mobilisant toute notre énergie pour les échéances à venir".