Et on le comprend. Il faut dire que la prestation de Hands some feet, réalisée ce dimanche, à l’occasion du festival d’arts de rue des Tchafornis, à Engis, avait de quoi couper le souffle. Plus à l’aise sur son fil tendu en l’air que n’importe quel quidam sur la terre ferme, l’artiste finlandaise Liisa Nuuk sautait et tournoyait avec une grande facilité. Pendant ce temps, son compagnon Jeromy lui lançait des balles qu’elle attrapait… sans aucun problème.

Sur une scène voisine, Michel, qui est en réalité une marionnette, anime une émission de radio depuis sa maison de repos. «Son émission traite de la fin de vie, détaille le comédien Benjamin Hubin, de la compagnie Viktor French. C’est un spectacle plutôt sensible. Et donc, pas forcément le genre de choses qu’on propose dans un festival d’arts de rue. Mais je trouve que le public a bien accroché.»

Si «Radio Michel» ne rentre, a priori, pas dans le moule «Tchafornis», on ne peut pas vraiment en dire autant de «In petto» de la compagnie Okidok. Ici, le pitch est très simple. Deux clowns, incarnés par Benoît Devos et Xavier Bouvier, tentent de jouer un morceau de musique et, évidemment, il n’y a que de problèmes. Entre les chutes et les objets qui se cassent, rien ne se passe comme prévu. Pour le plus grand bonheur des spectateurs qui sourient et rient, parfois jusqu’aux larmes.

La compagnie Okidok ©EDA

Bref, une programmation qui fait l’unanimité auprès du public. «Ça fait bien trois ou quatre fois qu’on vient, sourit Corinne Thonon. Et à chaque fois, on s’amuse beaucoup. Il faut dire que voir des spectacles de rue comme ceux-là, ça change du quotidien.»

26 compagnies pour la 26e édition

Au total, elles étaient 26 compagnies à participer à… la 26eédition du festival. «Mais ce n’est vraiment pas fait exprès. C’est un pur hasard.», s’amuse Michaël Willems, directeur du centre culturel d’Engis, qui organise le festival.

"On essaie d’avoir un équilibre entre le théâtre de rue traditionnel et des formes d’art un peu nouvelles"

Et parmi ces 26 compagnies, on retrouve vraiment de tout. «On essaie d’avoir un équilibre entre le théâtre de rue traditionnel et des formes d’art un peu nouvelles, détaille Sophie Verbrouck, programmatrice du festival. On propose par exemple Pakman, qui est un spectacle joué dans un camion par un jongleur et un batteur.»

Et aux Tchafornis, on réserve une place particulière à la danse. «On accueille par exemple la compagnie Equis, dont le spectacle est un mélange de danse et de foot.»

La compagnie Equis ©EDA

Un festival par les Engissois et pour tout le monde

Certes, les Tchafornis sont organisés par le centre culturel local, mais de nombreux Engissois mettent également la main à la pâte. «Depuis le début du festival, on travaille avec la population d’Engis, avance Michaël Willems. Ça s’est un petit peu perdu pendant un moment. Mais ici, on relance la machine.» Et ça se traduit par «l’implication des associations de la commune. Elles tiennent pratiquement tous les bars et les stands du festival».

Les différentes associations de la commune tiennent les bars et stands. ©EDA

Les maisons de quartier ne sont pas non plus en reste. «Elles ont réalisé différents éléments de décoration. L’école des Fagnes a aussi customisé plusieurs chaises et créé des fanions qu’on peut retrouver un peu partout.»

Bref, un beau projet porté par les Engissois, mais pour tout le monde. Parce que l’air de rien, le festival connaît son petit succès. «Il y a des gens qui habitent du côté de Bruxelles qui viennent tous les ans.» Et donc, vivement l’année prochaine pour une édition «qui s’aventurera encore davantage à l’extérieur du parc». On a hâte.