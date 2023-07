Série "Un musée, un objet" : Un "cabinet à mouches" pour éloigner les insectes de la nourriture

Au Musée de la Gourmandise, installé dans la grange de la ferme castrale de Hermalle, et comme dans tous les musées, il y a des objets exposés en vitrines, sur des tables, au sol, accrochés au mur… Il y en a aussi qui pendent au plafond. Comme cette boule de verre mercurisé d’un diamètre de 50-55 cm à côté de (ou plutôt sous) laquelle on pourrait passer sans la remarquer tant l’objet est simple. Mais son utilisation est pour le moins originale et inattendue puisqu’il s’agit d’un… cabinet à mouches. Celui-ci, déniché en brocante, date du XIXe siècle. "On suspendait ce genre de boules, qui sont d’ailleurs souvent plutôt de la taille d’un poignet, dans tous les lieux où il y a de la nourriture: une cuisine, une épicerie, une salle à manger ou même un jardin, explique Nicole Hanot, la responsable des lieux. Comme ça brille, ça attire l’insecte, qui vient tourner autour avant de s’y poser pour se nettoyer les pattes et y faire ses déjections." Et pendant ce temps-là, il ne tourne pas autour de la nourriture et ne la gâche pas. Simple mais efficace. Une visiteuse mexicaine a un jour expliqué à Nicole Hanot que le principe était bien connu et utilisé dans son pays, où on se contente là de remplir d’eau un sachet en plastique transparent et de placer le dispositif dans l’embrasure d’une fenêtre pour empêcher les mouches de rentrer dans la maison. Avec les reflets de la lumière sur les sachets, l’effet est le même qu’avec une boule en verre. "On peut aussi le faire chez soi avec une boule de Noël bien brillante, en fait !"