Engis: il réalisait des montages pornographiques avec toute la famille ainsi qu'une collègue

Lors d’une précédente audience, le parquet a requis une peine de quatre ans de prison avec sursis probatoire à l’encontre de l’intéressé.

En juillet 2021, ces faits ont été découverts à la suite de la dénonciation de partages d’images pédopornographiques sur internet. Lors de l’analyse de son téléphone et de ses outils informatiques, les enquêteurs ont découvert plus de 57 000 fichiers pornographiques, dont plus de 900 mettaient en scène des mineurs d’âge. Plus de 70 000 fichiers contenaient des images à caractère sexuel, parfois zoophile. Il avait réalisé des recherches spécifiques pour trouver ce type de dossier. Il a également surfé sur le Darknet et sur des sites spécifiques d’échanges. Il avait aussi fait réaliser des montages photos sexuels dans lesquels chaque membre de la famille de son épouse était impliqué !

Ainsi, il a fait réaliser des montages pornographiques avec son épouse, ses filles, sa nièce et même l’arrière grand-mère de 94 ans. Il a également fait réaliser des montages sexuels avec une voisine et une de ses collègues fonctionnaires ! Des images qui ont été partagées sur le net et visionnées à plusieurs milliers de reprises sans le consentement des victimes. Son épouse a même été soupçonnée d’avoir participé aux faits et avait été arrêtée ! Elle a heureusement été rapidement totalement blanchie.

Même sur son lieu de travail

D’autant qu’en 2014, elle avait déjà surpris son mari avec des photographies de ce type, mais sans commune mesure avec ce qu’elle a découvert par la suite. Il est apparu que le quadragénaire avait aussi volé des photos de femmes en rue. Le suspect tentait ardemment de récupérer son ordinateur dans les bureaux de son employeur, ce qui a éveillé les soupçons. Lors de l’analyse de l’ordinateur, le couperet est tombé. Une de ses collègues avait également été victime de ses fameux montages. Il avait utilisé des photos prises sur le lieu de travail. Il avait également consulté des sites pornographiques et s’est renseigné sur les peines encourues en cas de condamnation pour détention d’images pédopornographiques. "Je ne sais pas vraiment expliquer ce qu’il m’a pris ce jour-là", a indiqué le prévenu lors de la première audience consacrée à son affaire. "J’étais dans une situation psychologique extrêmement compliquée à cette période-là. Je me suis tout de suite rendu compte que c’était complètement hallucinant", a déclaré l’intéressé qui a conservé ces images. "Je suis quelqu’un qui a un vrai sens moral", a-t-il estimé, ce qui a fait réagir l’assemblée. "Mais pendant toute une période de ma vie, j’ai perdu tout sens moral et toute notion de ce qui était bien et mal." Le tribunal rendra sa décision en septembre prochain.