Engis: le président du conseil communal Éric Albert démissionne, la majorité n’a plus de cartouche

Lors du conseil communal de ce lundi soir, Éric Albert, le président du conseil, a annoncé qu’il comptait démissionner. "Je vais déménager, explique-t-il. Je vais aller vivre à Huy. Ça me permettra de me rapprocher de mon travail (NDLR: il est directeur de la bibliothèque communale) et de mes filles. On va aussi habiter dans une maison plus petite. Celle qu’on a actuellement est trop grande pour deux personnes."