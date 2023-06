Des statues ont été dérobées au cimetière de Hermalle-sous-Huy (Engis)

La tombe de Patrice Ramackers est toujours bien garnie. "Nous l’avions bien garnie à l’occasion de la fête des pères. Vu la météo, nous préférons y mettre des fleurs artificielles ainsi que plusieurs belles statues."

Depuis qu’elle a constaté les vols, Jocelyne Noël se dit très triste. "Je ne comprends pas. Ces objets que nous apportons, cela nous apaise. Nous n’avons plus que cela. Ma fille et moi y passons tout le temps." Cindy et Jocelyne ont fait le tour du cimetière afin de voir si elles ne retrouvaient pas l’une ou l’autre de ces statues. "Non, nous n’avons absolument rien retrouvé." Pour Jocelyne et Cindy, les personnes qui font cela ont un flagrant manque de respect et d’éducation. Aujourd’hui, Jocelyne Noël prendra contact avec la zone de police Meuse-Hesbaye.