Les Tchafornis, 25 ans d’arts de la rue à Engis le 1er week-end de juillet

Cette année, le festival commencera le vendredi avec un concert de Skallog’s à 20 h "mais le site sera ouvert dès 18 h 30 pour que les gens se rencontrent, mangent un bout, boivent un coup", précise Sophie Verbrouck, en charge de la programmation pour le centre culturel. Et dans la foulée, encore de la musique avec DJ Culture Shake, un fidèle.

Le week-end, les spectacles en tous genres (dont certains de compagnies habituées du festival ou qui viennent présenter là leur nouvelle création) se succéderont dès le début d’après-midi. Le samedi soir, DJ Culture Shake clôturera la soirée tandis que, le dimanche soir, les platines seront laissées aux jeunes de l’atelier DJ du CEC. Autre prestation locale: celle de l’atelier cirque d’Indji Circus, le dimanche à 14 h 30. Et les deux jours, différentes animations pour faire une pause: atelier bois de récup, fabrication de doudous ou passage au "Graffomaton" pour se faire tirer le portrait et participer ainsi à l’élaboration d’un recueil de centaines de photos.

"C’est LE rendez-vous de l’année"

Ce qui fait aussi la particularité (et le charme et la force) des Tchafornis, c’est l’implication d’Engissois. "On veut travailler avec les associations et la population. Et il y a de plus en plus d’implication de leur part et pas juste pour tenir un bar. Le boulot qu’on fait depuis des années avec eux et les années Covid où on est allés dans les quartiers avec les Tchafornis font qu’il y a de plus en plus de monde d’Engis qui participe." En tant que spectateurs "parce que, pour certains, c’est LE rendez-vous de l’année", mais aussi en tant que bénévoles, donc. Un événement par les Engissois et pour les Engissois, mais aussi pour tout qui a envie de goûter à la magie d’un festival (vraiment) unique en son genre.

Parc des Tchafornis (rue Reine Astrid). 2,50 €/jour/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 085/46 03 18 ou www.lestchafornis.com