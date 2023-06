La Commune d'Engis recrute un directeur général

Un examen à l’issue duquel la meilleure ou le meilleur sera retenu et installé. "C’est une fonction difficile, qui implique beaucoup de responsabilités, insiste le bourgmestre engissois. En fait, c’est le premier fonctionnaire de la Commune, un peu le notaire de la Commune, et qui implique un éventail de compétences qui sont de plus en plus pointues. Il s’agit donc de ne pas se tromper" et de trouver quelqu’un qui pourra embrasser la fonction rapidement et pour longtemps.

Les candidatures doivent être adressées à l’attention de la direction générale, par recommandé ou déposées, contre récépissé, personnellement au 13 de la rue Reine Astrid. Toute info complémentaire peut être obtenue à l’adresse suivante: secretariat@engis.be