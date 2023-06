Rond-point Carmeuse à Engis : des travaux sont prévus par la Région wallonne

Et un dossier de rénovation du revêtement du giratoire est en cours de validation, non seulement au SPWMI mais aussi, à la Sofico, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. "Ce qui veut dire qu’administrativement, le dossier est déjà bien avancé", ajoute Éric Biérin.

En quoi vont consister les travaux exactement ? "Il s’agira d’un raclage tout d’abord puis d’une pose de tarmac par la suite." Une fois que l’appel d’offres aura eu lieu et, après avoir été commandés, les travaux pourront alors être effectués. De plus, afin d’éviter le plus de désagréments possibles en matière de circulation, les travaux s’effectueront de nuit. Contacté, le bourgmestre Serge Manzato, lui, attend une réponse officielle de la Région wallonne, "puisque nous, nous n’avons pas encore reçu de réponses à nos questions".