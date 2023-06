Le rond-point "Carmeuse", à Engis, est de plus en plus dangereux

"C’est déplorable de laisser un rond-point dans une situation telle qu’il devient de plus en plus dangereux d’y circuler !" Hermallien, Thierry Stramare en a été témoin. "Je revenais de Liège, je retournais chez moi, je roulais sur la N90 en direction de Huy", raconte-t-il. Juste après le rond-point "Carmeuse", il aperçoit une dame d’une petite trentaine d’années, elle se trouvait à proximité de sa voiture, et elle pleurait. "Je me suis arrêté, je lui ai demandé ce qu’il se passait, elle m’a alors répondu qu’elle venait d’éclater un pneu, dans ce rond-point “Carmeuse” justement." Thierry Stramare lui a proposé de le changer. "Je suis très en colère car, si la même chose était arrivée à un cycliste ou un motard, tous deux auraient même pu se tuer ! Aujourd’hui, des sillons apparaissent dans ce rond-point. Ce n’est pas normal de laisser les citoyens risquer leur vie lorsqu’ils empruntent ce rond-point. Et cela, pour quelques mètres cube de tarmac ?"