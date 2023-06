Lundi soir durant le conseil communal, Marc Voué, échevin des Travaux, a soumis pour approbation les conditions et les firmes à consulter dans le cadre des marchés publics pour la désignation des bureaux d’études en vue de la réfection des rues de la Goffe et des Écoliers, toutes deux situées dans la cité des Fagnes. "Après avoir refait la rue du Parc au début de la législature, nous avions la volonté de continuer les choses. De plus, les habitants de la cité émettaient également le souhait que soient refaites d’autres rues, au vu de l’état de dégradation de ces dernières."

Et ce sera donc le cas pour la rue des Écoliers et la rue de la Goffe. "Au total, le budget s’élève à 1 084 000 €: 425 000 € pour la rue des Écoliers et 659 000 € pour la rue de la Goffe. Nous avons des subsides du PIC à hauteur de 369 813 € et nous ferons également appel à des subsides pour le PIMACI (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité)", explique Marc Voué.

Si les marchés publics sont seulement lancés, la commune d’Engis avait déjà entendu parler de travaux pour ces rues. "En effet, en 2019, RESA nous avait déjà contacté car ils avaient la volonté d’enterrer le réseau électrique sous les trottoirs et également le réseau des conduites de gaz sur trois kilomètres. Vu que ces travaux n’ont toujours pas avancé à l’heure actuelle, RESA va, au final, se calquer sur nos travaux et s’en suivront les modifications prévues il y a quatre ans." Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire monter au créneau Marc Defraine, s’inquiétant que la réfection des voiries et des trottoirs soit rapidement détruite par RESA pour l’enterrement du réseau électrique. "Aucun souci n’est à se faire, RESA profitera de l’ouverture des trottoirs pour réaliser les travaux soumis. Ils ne casseront donc pas les trottoirs tout fraîchement refaits", rassure Marc Voué.

La der de Raphaël Grégoire

Lundi soir a marqué la fin d’un chapitre pour le conseiller communal MCER Raphaël Grégoire. En effet, après cinq années en politique à Engis, le conseiller assistait à son dernier conseil communal. Il va prochainement déménager à Stavelot pour se rapprocher de Waimes, où il est devenu directeur général en novembre dernier, Raphaël Grégoire a dès lors été contraint de remettre sa démission. «Avec tout de même des regrets car j’aurais voulu être sur le territoire pour me représenter en 2024 car j’étais encore motivé à 200 %. La commune d’Engis en vaut la peine, comme ses citoyens qui sont géniaux.»

Ces cinq années comme conseiller auront été intenses. «Lorsque j’ai créé la liste en 2018, ça a fait un peu de remous à Engis. J’ai toujours prôné la transparence et j’ai toujours voulu poser des questions au conseil communal pour comprendre et savoir ce que la majorité mettait en place. C’est quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup dans la législature précédente, cela a donc été compliqué au départ car tout le monde a dû s’adapter. Après la période Covid, j’ai vu une ouverture de la part de la majorité car nous étions constructifs. Après cela, la majorité de nos propositions ont été acceptées.» Raphaël Grégoire cède donc sa place à Marc Defraine qui sera lui-même remplacé par Prescillia Putzeys.

Ouvrir les églises à la culture

De la nouveauté, culturelle cette fois, semble souffler du côté de la commune d’Engis. Durant le conseil communal de lundi soir, le bourgmestre Serge Manzato a expliqué qu’une collaboration entre les fabriques d’église, le centre culturel et la commune pourrait voir le jour.

«Il y a eu du changement récemment au niveau des Fabriques d’église de la commune où Marc Defraine est devenu président, commente le bourgmestre. Cette nouvelle nomination a été un vent de jeunesse.» Dès lors, une réflexion a été lancée quant à l’utilisation et l’ouverture des lieux de culte à des activités culturelles.

«Nous remarquons que malheureusement, les églises sont de moins en moins fréquentées notamment durant les offices. L’idée serait donc de permettre l’organisation d’événements culturels tels que des pièces de théâtre, des concerts, des expositions ou d’autres choses. L’idée n’est pas nouvelle car elle avait déjà été lancée du temps de Jean-Pierre Houet (NDLR : ancien directeur du centre culturel d’Engis). Ces églises sont des bâtiments communaux qui doivent être entretenus et certains travaux ont déjà été réalisés et pensés dans cette perspective de développement culturel.»

L’utilisation des trois églises en un lieu de culture est donc actuellement sur le tapis. Et Serge Manzato d’expliquer : «Le centre culturel d’Engis, notamment, est d’ailleurs en réflexion sur la façon d’enrichir ces lieux qui sont pour certaines personnes importants pour leurs valeurs historiques ou encore architecturales. Ce serait une superbe idée d’autant plus que l’église d’Engis – malgré qu’elle n’est peut-être pas la plus belle – bénéficie cependant d’une acoustique incroyable, le bois étant très présent dans son architecture. Cela permettrait d’avoir des sons extraordinaires pour du gospel par exemple.»