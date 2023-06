William Royen, d’Engis, livre du poisson frais qu’il fait venir de la côte belge

Pour réduire ces délais, le jeune Engissois a alors contacté une de ses connaissances du côté de Blankenberge, qui bosse avec un gros fournisseur. Dans l’idée de commander "son" propre poisson en direct puis d’organiser des livraisons au départ d’Engis dans les heures qui suivent l’arrivée de la marchandise. Et si ce n’est pour le moment qu’une activité complémentaire, lancée en janvier dernier sous le nom de "WR Fraîcheur", elle a déjà son petit succès. "Comme je bosse à temps plein à l’aéroport, j’organise deux livraisons par semaine, le jeudi et le samedi. Il suffit que les gens passent leur commande, via ma page Facebook, par mail ou par téléphone, avant le mardi soir et le jeudi soir puis je relaie à mon grossiste puis je suis livré dans la nuit qui précède les livraisons à domicile."

Les commandes ont triplé en 5 mois

Et William Royen a été particulièrement malin sur le coup: plutôt que d’aller chercher ses commandes lui-même à la côte belge, ce qui générerait des frais supplémentaires pour ses clients, il fait venir sa palette dans le camion d’un transporteur habituel de l’aéroport de Liège, à frais réduits donc. Et quand le camion arrive à Bierset pendant la nuit, l’Engissois, qui s’est arrangé avec son employeur, prend alors sa pause, le temps de transvaser sa marchandise du camion à sa propre camionnette frigorifique, achetée 10 000 € sur fonds propres. Il termine ensuite sa nuit de boulot vers 6 h… puis entame ses livraisons du jour. "Au début, je ne faisais qu’une livraison toutes les deux semaines et j’écoulais en tout entre 15 et 20 kilos de poisson. Je suis donc maintenant à deux livraisons et environ 70 kilos de marchandise par semaine."

William Royen livre dans Engis et ses villages, évidemment, mais également plus loin (avec un forfait de 0,15 € du kilomètre). Son objectif est de multiplier les commandes pour réduire voire supprimer ces frais. Et même de faire de ce qui n’est aujourd’hui qu’une activité complémentaire, son activité principale. Par contre, pas question pour lui d’ouvrir une poissonnerie physique quelque part. "Je veux continuer à travailler sans stock, pour une fraîcheur inégalable. Si j’ouvrais une poissonnerie, je ferais exactement comme tous les autres et je devrais avoir du stock et ça, je ne veux pas !"

Quant aux prix pratiqués par WR Fraîcheur, "ils sont les mêmes qu’en magasin voire moins chers. Le thon, par exemple, ne se vend pas pour le moment à moins de 45 € du kilo. Via mon contact, comme il n’y a pas d’intermédiaire, j’arrive à l’avoir à 36-37 €. Ça permet aussi aux gens de se rendre compte des marges que se font les grandes surfaces, sur des produits qui ne sont pourtant pas toujours de première fraîcheur…"

Des suggestions pour donner envie

Toutes les marchandises proposées par William Royen viennent des côtes belges mais également de Norvège et d’Islande, des fournisseurs triés sur le volet par le grossiste de l’Engissois. La liste des produits disponibles est longue, donc, chaque semaine, William Royen fait des suggestions à ses clients, "pour leur donner envie et des idées". Avec ses commandes toujours plus nombreuses, entre autres grâce au bouche-à-oreille, et mettant donc l’accent sur la qualité et la fraîcheur, il veut prouver "qu’on peut encore trouver et manger du poisson de qualité à des prix abordables".

WR Fraîcheur sur Facebook, wrfraicheur@hotmail.com ou 0484/78 49 08.