"Mariage et Châtiment", sur scène ce week-end à Engis

Pour le découvrir, rendez-vous encore vendredi et samedi prochains à 20h et dimanche à 15 h. Une dernière représentation qui promet quelques surprises supplémentaires. Cela tombe bien car, justement, pour ce dimanche, il reste encore quelques places à acheter.

Car, les trois jours du week-end dernier étaient complets, soit 750 personnes.

Si "Mariage et Châtiment" est une pièce de David Pharao, celle des Comores a été mise en scène par Alain Pierre et Alain Rihon. Pour Alain Pierre, il s’agit ici de sa toute première mise en scène. "J’ai imaginé pas mal de répliques qui font beaucoup rire", explique-t-il. Quant à l’assistante stagiaire, son personnage est interprété par Christelle Evrard qui vient de rejoindre Les Comores. Et si, au sein de l troupe, elle avait repris, au pied levé le rôle d’une autre comédienne dans une précédente pièce, elle vient de tenir, dans "Mariage et Châtiment", sa première grande interprétation. "Et, quelle interprétation, c’était exceptionnel !", s’exclame Alain Pierre.