Engis : le chantier participatif d’un espace convivial à la rue Wauters est lancé

La priorité, c’est de construire des gradins en bois qui permettront d’organiser des séances de cinéma en plein air ou des projections de matches de Coupe du monde sur le grand mur de l’école. "On veut aussi faire une grande table de pique-nique avec toiture, explique Michaël Willems, directeur du centre culturel. L’an prochain, on envisage déjà de la prolonger côté Meuse par une pergola sur laquelle on ferait grimper des plantes" pour s’abriter du soleil. Sont aussi prévues pendant ces vacances: les entrées et sorties, rue Wauters et côté Meuse. L’idée est de fabriquer des bancs en bois et d’en placer deux en quinconce à chaque extrémité du terrain pour matérialiser ces entrées et sorties. "On veut les faire déborder sur le trottoir et sur le halage" pour créer une connexion avec le promeneur et l’inviter à rentrer sur le terrain. "Avec un grillage, on se demande si c’est fermé ou si on peut entrer. En faisant comme ça, on ouvre le lieu de façon accueillante tout en le sécurisant" puisque la disposition des bancs aura un petit effet "labyrinthe". Et côté Meuse, les bancs inviteront aussi les passants à se poser pendant leur balade.

Dans un coin, un wagon de train a été ramené de Campine par Pim, un membre du collectif. "Il servira de cabane pour les enfants, tout en rappelant le côté industriel du coin puisqu’avant, il y avait beaucoup de wagons comme ça qui transportaient des pierres."

Appel aux voisins

La partie avant du site, côté rue donc, restera vide, pour servir d’espace de jeu et pour accueillir un chapiteau pour une fête de quartier, par exemple.

Si le travail de préparation a été réalisé par Les Frères Poulet, qui ont rencontré la population et les associations de quartier locales, l’idée est que les Engissois leur filent maintenant un coup de main. "On n’a clairement pas encore grand-monde, à part les jeunes de la MJ, déplore Michaël Willems. Il y a des voisins qui passent juste nous saluer. Mais la voisine d’en face a déjà proposé d’offrir un cerisier et des boutures et promis qu’elle s’en occuperait."

D’autres aménagements sont déjà pensés pour plus tard: des cabanes en saule pour les plus jeunes "et investir le mur de droite", celui du n°49. Et, l’année prochaine par exemple, il se pourrait qu’un projet du genre soit mené à la cité Vandeweghe, à Hermalle.