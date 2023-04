L’espace de convivialité à Clermont bientôt fini

Le chantier d’aménagement d’un espace de convivialité au hameau Aux Houx, aux alentours de l’école et de la salle des fêtes de Clermont, aura donc duré plus de 16 mois. Et si l’endroit est redevenu 100% praticable (ça a été compliqué à certains moments, entre autres pour les parents déposant/reprenant leurs enfants à l’école), il reste quelques finitions à faire. "Il y a encore un gros poteau électrique de béton au milieu de l’espace, qui soutient le réseau aérien, commence Marc Voué, échevin des Travaux. De nouveaux câbles ont été enfouis, la cabine du transfo est là, les lignes sont tirées mais on attend Resa pour le raccordement et le débranchement des câbles en hauteur pour pouvoir démonter le poteau et alors terminer le placement des dernières dalles au sol. On espère qu’ils viendront vite, genre là maintenant, mais cet espoir, on l’a depuis un moment donc je ne sais pas…"