Trop de trous au rond-point de Carmeuse

Si cette année il n’a pas encore eu l’occasion de l’enfourcher, sa moto, en raison de la météo, Marc Defraine craint pour la sécurité sur ce rond-point très emprunté. "Je la sortirai dès que les conditions météo me permettront de le faire", annonce-t-il. Et il ne sera pas le seul. Le conseiller MCER invite les membres du collège à interpeller la Région wallonne. Pour le bourgmestre, Serge Manzato, il serait temps que le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, s’occupe d’Engis. "Car notre commune est un axe important." De plus, "ce rond-point n’est pas du tout adapté et il a été réalisé à l’aide d’asphalte léger, qui casse tout de suite."

Le mayeur est donc, on l’a compris, entièrement d’accord avec Marc Defraine. "Nous interpellerons Philippe Henry également au sujet d’un autre rond-point, futur celui-là. Celui que la Commune souhaiterait vivement faire construire sur la N90, à proximité du zoning."

Le ministre sera également interpellé sur la problématique de la mobilité à Engis. "Elle doit être envisagée autrement. Dans deux semaines, nous avons réunion avec celui-ci." Et Philippe Henry ne sera pas le seul à être interpellé puisque Serge Manzato a bien l’intention d’interpeller la société Carmeuse aussi. "Oui, car des camions stationnent sur le rond-point."