Engis: un espace détente en projet à la rue Wauters

Mais cet espace convivial, il ne sera pas "imposé" aux habitants de la rue. Ils ont même été sondés en amont par le centre culturel, tout comme les enfants du conseil communal et ceux de l’école Wauters, les jeunes de la MJ et de la maison de quartiers Engis-centre ou encore les membres de la CLDR (Commission locale de développement rural). Et ce lundi, ils sont tous invités à se retrouver pour une séance d’information.

Engironnement, la Commune et le centre culturel leur présenteront la synthèse de leurs demandes, évoqueront le budget que tout ça pourrait représenter, leur donneront encore la parole pour qu’ils peaufinent leurs envies et, surtout, tenteront de rassembler les bonnes volontés prêtes à s’investir concrètement dans l’aménagement de cet espace.

Le chantier est prévu pendant les vacances de printemps, du 2 au 12 mai. Il sera coordonné par le Collectif des Frères Poulet, ceux-là même qui ont motivé les habitants des Fagnes à faire "pareil" pendant deux étés (et qui les accompagneront d’ailleurs encore cette année pour finaliser leur projet). Et il devrait bénéficier également d’un subside "Osons la démocratie culturelle" de la Province de Liège. On n’en dira pas beaucoup plus pour le moment, la primeur étant réservée aux Engissois. Lundi soir, donc…

La réunion d’information se tiendra ce lundi 24 avril à 18 h, à la salle Curtius (à l’entrée du site de l’usine Prayon).