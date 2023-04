A Engis, le magasin Festy Ballon est repris par... une cliente

Ouvert en 2020 par Éric Chouffart (qui avait tenu un magasin du genre pendant 20 ans à Jemeppe-sur-Meuse) et Fabienne Laurent et agrandi début 2022, le magasin Festy Ballon vient d’être repris, le couple partant à la pension. Et c’est Nathalie Hupez, une fidèle cliente, qui en est maintenant la gérante. "Éric m’a proposé de reprendre parce qu’il savait bien que j’aimais bien ce genre de choses, que je faisais moi-même des montages personnalisés, entre autres avec des cadres, et que je voulais ouvrir un e-commerce" d’articles de fête, de cadres personnalisés, de déco, de montages de mariages. "Et en trois semaines, c’était fait !", sourit celle qui vit depuis une quinzaine d’années à Engis et qui, dans une autre vie, a été chauffeur de car scolaire et de tourisme.