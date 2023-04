La Maison de Quartiers Le Seize, à Hermalle, a besoin de bras pour faire perdurer son potager

Quand elle a lancé son potager communautaire en 2011-2012, la Maison de Quartiers de Hermalle pouvait compter sur des membres motivés à le faire fructifier. Mais les années ont passé, la population qui fréquente la MQ a vieilli et le projet s’est un peu essoufflé. Amélie Lhermitte, l’animatrice, veut néanmoins tenter de le relancer. "Il y a une grosse remise en question de notre côté parce que ceux qui s’occupaient avant du potager ont vieilli et ont davantage envie de prendre du plaisir: ils sont d’accord de continuer à s’occuper des bacs en hauteur" mais ne se sentent plus l’envie et l’énergie de désherber et entretenir une grande parcelle sur laquelle poussent courges, légumes en tous genres mais également petits fruitiers, rhubarbe, aromates… "On lance donc un appel" pour recruter des effectifs en forme. La Maison de Quartiers est même prête à étudier les propositions des nouveaux arrivants pour faire revivre autrement la parcelle. "Au pire, on mettra du broyat de bois partout et on en fera un champ de courges: ce sera mieux qu’une simple pelouse et on pourra garder l’aspect collectif, en partageant les potirons et tout ça avec les gens du quartier par exemple."