Bilan 2022 d’Intradel: le centre de tri d’Engis traitera 36 000 tonnes de déchets

L’investissement pour la construction de ce bâtiment se situe en 45 et 50 millions d’euros. "Une cinquantaine d’emplois a été créée, car même si beaucoup d’étapes sont automatisées, il y a un tri manuel. Par exemple, la chaîne d’alimentation de la chaîne de tri est automatique. Ce sont des ponts qui vont détecter si la fosse est remplie…" Il s’agit de la création de l’infrastructure la plus importante réalisée en début de cette année 2023 dans l’arrondissement de Huy-Waremme. "Pour Intradel, SITEL et la Province du Luxembourg, c’est un tout gros projet", conclut Patrice Decelle.

La production de déchets fluctue

En matière de déchets, chaque année peut être différente. Si on compare 2021 avec l’année 2022, cette dernière a été pauvre en déchets mais attention, des facteurs spécifiques entrent en cause. "En 2020, c’était le confinement. En 2021, nous avons été frappés par les inondations, ce qui a engendré une production de déchets inhabituelle et énorme. On revient à une structure plus traditionnelle en 2022", explique Marie-Christine Nossent, directrice générale d’Intradel.

Plusieurs actions sont menées par l’intercommunale tel qu’un accompagnement des Communes (Waremme, Braives, Burdinne, Wanze, Berloz, Villers-le-Bouillet, Ferrières..) dans la mise en place d’ateliers "zéro déchet" ou encore l’engagement de temps pleins prévus pour soutenir les Communes dans ces démarches. Intradel a également été mandaté pour y organiser des actions: tournée eau du robinet, langes réutilisables…