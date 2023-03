A Engis, on a placé 6 îlots de poubelles de tri dans l'espace public

En tout, ce sont 6 îlots de tri qui ont été installés ces dernières semaines, à différents endroits stratégiques du territoire: au terrain d’aventure à Hermalle, à l’Embarcadère d’Engis, en face du funérarium Tejean à Engis, dans le parc des Tchafornis à Engis, à l’ancienne Agora aux Fagnes (Engis aussi) et aux abords de l’espace convivial de Clermont-Sous-Huy en passe d’être terminé. Et pour chaque îlot, trois poubelles de tri: une pour les PMC, une pour les papiers et cartons et une dernière pour le tout-venant. Chaque îlot est également équipé d’un cendrier. Et, régulièrement, les agents constatateurs font/feront le tour des îlots pour vérifier qu’ils sont correctement utilisés ou pour éventuellement les adapter aux besoins des usagers. "Le tout dernier îlot a été placé la semaine dernière à Clermont mais les autres le sont déjà depuis quelques semaines, explique Manuel Pena Herrero, échevin de l’Environnement. Jusqu’à présent, on n’a eu qu’un retour “négatif” avec un ilôt qui avait été un peu taggé."

Un double affichage pour sensibiliser

Enfin, chaque îlot de tri bénéficie aussi d’un double affichage de sensibilisation. Une communication "officielle" rappelant aux usagers comment (bien) trier leurs déchets et un panneau réalisé par les enfants du conseil communal des enfants.

Et pour compléter ces nouveaux dispositifs-pilotes et améliorer sa lutte contre les dépôts sauvages, la Commune a également répondu à l’appel à projets du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) permettant l’acquisition de moyens de vidéosurveillance. La lutte contre les incivilités en matière de déchets ne devrait donc que s’intensifier avec le temps, à Engis…