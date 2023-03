Engis : il manque de pompiers volontaires

"Nos citoyens sont en danger, s’est exclamé, très fâché, Marc Defraine, conseiller communal MCER d’Engis. Non à la baisse de moyens !" Lundi soir, au conseil communal, un des sujets d’actualité, brûlant, évoqué par ce conseiller a été le dossier des pompiers. "Alors, quoi de neuf avec les pompiers ?", a-t-il demandé, s’adressant ainsi aux membres du collège. Il y a environ trois semaines, les pompiers de la zone Hemeco, aidés de leurs collègues de Grâce-Hollogne, sont intervenus à Hermalle-sous-Huy, pour un feu de cheminée au n° 28 de la rue Trihette. Ce sont donc les pompiers de Huy qui sont intervenus les premiers en lieu et place de leurs collègues liégeois qui étaient occupés ailleurs. "Tous ont été efficaces, cordiaux, reconnaît Marc Defraine. Cependant, la zone Hemeco manque de personnel, manque de matériel." La caserne de Flémalle, qui doit intervenir sur Engis, Flémalle et Crisnée, doit aussi être améliorée. Elle manque de volontaires. "La zone 2 c’est-à-dire celle de Liège, est composée d’environ 600 pompiers professionnels, explique-t-on au sein des pompiers de Flémalle. Les volontaires, eux, sont au nombre de 21 au lieu des 44 prévus." La caserne de Grâce-Hollogne, elle, doit être composée de 79 pompiers chaque jour, et cela, suivant le code Codex, les normes de bien-être au travail.