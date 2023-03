Notre critique culturelle du lundi: on a vu "Mike" au centre culturel d'Engis, une explosion silencieuse

Spectacle qui pose la question de l’identité et du désir de reconnaissance, "Mike", du Théâtre de l’E.V..N.I., interroge aussi l’artiste et son désir d’être sur la scène, nu, dépouillé, offert au regard du public.

Le silence s’étire tandis que le mouvement reste lent, la parole rare, retranscrite en mots projetés sur le mur, comme les ombres du corps qui se déplacent et dansent sur le sol. C’est un combat avec soi-même, dans la lumière, une quête d’identité et donc de liberté.

L’homme se met en mouvement. Il prend le rythme de la vie. Celui qui passe nécessairement par le corps qui le guide. C’est un pas de danse avec soi et les autres qui le regardent. "C’est étrange, moi j’ai l’impression qu’on peut être une chose un temps, puis autre chose et du jour au lendemain, arrêter de l’être." L’homme change de costumes comme on pourrait changer de peau, de personnage jusqu’à ce dernier qui le remet à sa juste place. Celle de sa naissance où tout prend forme.

"Mike", c’est comme un poème inachevé, la sculpture d’un corps dans la lumière, son ombre projetée dans le regard comme un reflet qui danse. Seule cette image nous appelle encore par notre prénom d’enfance. Le seul mot qui fait écho à la nudité de notre existence. L’homme se questionne encore. Qui est-il sinon un corps en mouvement dans son désir d’être plus que de paraître dans les regards des autres ? Et de lui-même ?

Ici, il n’y a pas une seule manière de comprendre ce jeu d’acteur. Celle qui fait écho à notre propre questionnement sur qui nous sommes pourrait les résumer toutes. "Mike", c’est aussi une poésie retranscrite en langage visuel. Il faut lire entre les lignes du corps qui ne fait plus qu’un avec lui-même, lire sous la couche fragile des costumes que l’on porte, ou pas. "Mike", c’est tout ça à la fois: comme une explosion silencieuse.