Il faut sécuriser la salle L’Alliance "en urgence"

Le collège communal avait alors envoyé un courrier au propriétaire dudit bâtiment, qui l’avait racheté pour l’exploiter en tant que taverne et salle après qu’il ait servi pendant des années comme Maison du peuple et pour y accueillir, entre autres, les réunions de l’USC.

Mais rien n’aurait été fait et, ce dimanche, un habitant de la rue des Alunières a constaté un début d’incendie dans le bâtiment, qu’il a heureusement rapidement maîtrisé.

Réinterpellé sur la situation, Marc Voué a donc remis le point à l’ordre du jour du collège communal de ce lundi matin. "Un courrier a de nouveau été envoyé au propriétaire. On lui demande de verrouiller et sécuriser toutes les entrées du bâtiment pour en empêcher l’accès. On va s’assurer que ce qu’on sollicite soit appliqué au plus vite, c’est une urgence. Je remonterai voir personnellement d’ici deux jours si ça a été fait."