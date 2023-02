Les lauréats des Awards du MCER à Engis sont connus

Tout le monde était content samedi soir à la Mosa Brasserie. C’est là que les organisateurs des Awards 2023, élus et membres du Mouvement Citoyens Engissois Réunis, le MCER, ont remis leurs prix. "Des personnes heureuses non seulement d’avoir été récompensées mais aussi toutes celles et ceux venus découvrir les résultats", raconte Raphaël Grégoire, conseiller communal MCER. Même si tous les lauréats n’ont pas pu être là, les personnes présentes étaient moins nombreuses qu’en 2020. "Mais elles ont fait savoir que si une quatrième édition était organisée, elles étaient partantes." Le nom des lauréats était attendu impatiemment. C’est Johanna Voué, la chanteuse, qui a été élue citoyenne de l’année tandis que l’award du citoyen de l’année a été remis à André Herbillon, cuisinier à la Mosa Brasserie.