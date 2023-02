Awards 2023 à Engis : qui les remportera ?

Si les votes sont anonymes, il est demandé à toutes celles et ceux qui y prennent part, de donner le nom du village où ils vivent et leur âge. "C’est ainsi que nous constatons que beaucoup d’habitants d’Hermalle-sous-Huy sont dans les plus nombreux à participer, avec ceux d’Engis-Centre."

Voici la liste des nominés dans les huit catégories: Johanna Voué (chanteuse), Lætitia Bourguignon (dessinatrice) et Aurore Heuschen (travailleuse au centre thérapeutique Equi’dés et présidente du comité de fête Indji’s Family) ont été choisies pour la catégorie Citoyenne de l’année ; Arnaud Bissot (DJ), André Herbillon (cuisinier à la Mosa Brasserie) et Fabrice Lemineur, "pour tous les coups de main qu’ils donnent lors des différents événements", sont, eux, en lice pour devenir le Citoyen de l’année. Pour l’award de l’Association de l’année s’opposent l’association des commerçants, l’unité scoute d’Engis et le comité des fêtes d’Hermalle-sous-Huy. Ergul Pita, Festy Ballon et les chaussures Cendrillon sont en lice pour devenir le Commerçant de l’année.

Remise des awards les 25 février

Sans oublier l’award du producteur local ou de l’artisan de l’année qui oppose Frédéric Chouffart, le Spar Verhulst et La Casa Del Mio Nonno. L’award de la révélation politique de l’année sera remis soit à Jordan Crets (président de l’Agence de développement local d’Engis), soit à Lætitia Vanesse (ancienne conseillère communale), soit à Raphaël Grégoire (conseiller communal). Sont nominés à l’award de la solidarité, l’ASBL La Traille, la maison des jeunes, "qui a effectué du nettoyage durant les inondations", et, une fois encore, Lætitia Vanessen "pour la confection de masques durant la période Covid".

Dernier award qui sera attribué, c’est celui du sportif de l’année. En lice, Jules Delcommune, "pour ses performances à vélo", Engis Sport (vainqueur de D4 l’an dernier) et Mikke Minoye, "pour avoir atteint les quarts de finale lors de ses tournois de fléchettes".

La soirée de remise des awards aura lieu à la Mosa brasserie ce samedi 25 février, vers 21 h.