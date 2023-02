Un budget 2023 réaliste à Engis : une nouvelle toiture et de travaux d’isolation pour le centre culturel

Au niveau de la zone de police, la Commune a dû également augmenter sa dotation, qui sera de 720 000 € à l’ordinaire et 33 000 € à l’extraordinaire. "Le fonds de réserve est complètement épuisé. Cela permettait à la zone de compenser toutes les augmentations de coût. Ce qui me fait peur aujourd’hui, c’est l’intégration du compte 2022."

Des projets verts

Comme beaucoup de communes, Engis investit dans des projets écologiques et favorables économiquement. "Au niveau du budget à l’exceptionnel, nous avons beaucoup travaillé sur des projets UREBA qui visent à l’isolation et à l’amélioration énergétique des bâtiments. Différents projets ont été rentrés et nous avons obtenu des subventions. Nous avons la rénovation de la toiture et l’isolation du Centre culturel d’Engis, qui est quand même un point central de la commune et pour lequel nous avons reçu des subsides." C’est un projet de budget extraordinaire car la clé se trouvera dans l’intégration du compte, qui donnera un meilleur plan de la situation. L’espace convivial de Clermont, dans le cadre des Programmes communaux de développement rural, pourrait également voir le jour.