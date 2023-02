Engis: à 16 ans, Arnaud Bissot sort son 1er track

Premier mix en boite de nuit à 14 ans

Un exploit quand on sait que l’artiste de Hermalle-sous-Huy est autodidacte et s'est amélioré à la seule force de sa volonté. "Tout a commencé avec une petite table de mixage reçue à Noël, explique l'étudiant. Au début, ce n'était pas terrible, je faisais beaucoup d'erreurs. J'ai réussi à en tirer des enseignements et à m'améliorer. Au fur et mesure de ma progression, je me suis tourné vers des tables de mixages de plus en plus grandes."

Sortir un premier track à 16 ans n'est pas une mince affaire. Une prouesse de précocité qui ne semble pas avoir perturbé l'humilité naturelle du jeune homme. "J'essaye d'être attentif aux conseils de mes aînés afin de m'améliorer, explique Arnaud. C'est normal, je suis le plus jeune DJ de la région. Je veux avant tout devenir le meilleur DJ possible. Je ne sais pas si j'ai envie de vivre de la musique mais en tout cas, je ne compte pas m'arrêter là. Je fais environ 3-4 soirées par mois, ça dépend un peu d'une période à l'autre. Je suis de plus en plus contacté au fur et à mesure que mon travail se fait connaître. J'ai d'abord posté des mixes sur les réseaux sociaux et je me suis fait repérer. J'ai été contacté par le Trébuchet, dans la région de Ciney pour mixer quand j'avais 14 ans. Depuis lors, j'ai enchainé dans d'autres boîtes de nuit comme le Moulin de Solières mais également lors de Gardens et sur des ondes radios. J'ai même eu la chance de mixer pour une radio du Sri Lanka."