Egis: l'homme se met en pétard quand on attaque sa petite amie

Le second volet s’est déroulé dans une cité d’Hermalle-sous-Huy (Engis) où réside son demi-frère. La petite amie aurait reçu des coups de membres d’une famille avec laquelle le prévenu et les siens ne sont pas en très bons termes. Là, on parle de menaces et de harcèlement durant le mois de juillet 2021.

Pour ce qui est du premier fait, il reconnaît s’être rendu à l’école de sa copine. "D’abord, je suis allé voir la directrice pour qu’elle réagisse." Sans résultat. C’est ainsi qu’il décide d’attendre à la sortie le copain de la fille à l’origine des coups. Ils se sont poussés: "On s’est même roulé par terre." Mais il n’y a pas eu de coups échangés. Ni de sa part, ni d’un ami qui l’aurait accompagné. "Il était sous bracelet. Cela aurait sonné."

Pour ce qui est des faits perpétrés à Engis, il admet s’être emporté lorsque sa copine a été frappée par la femme d’un habitant de la cité. Il a pris un morceau de bois, tout comme le paternel de la famille "ennemie". Mais, il n’est pas question d’intimidation à répétition. Tout au plus le prévenu avoue y être passé une ou deux fois.

Ce n’est pas la version que rapporte la Procureure de division Brigitte Leroy. Suite à cette rencontre tendue, la "victime" a déposé plainte expliquant que le prévenu, son beau-frère et sa bande ont pris l’habitude de le menacer lui et ses deux filles de 12 – 13 ans. Ils seraient même rentrés dans sa propriété, détériorant son véhicule.

Pas tout blanc

Idem pour ces coups et blessures portés à la sortie de l’école. Lors de son audition par la police, le prévenu a avoué que son ami, sous bracelet électronique, "est passé brièvement". Devant le tribunal, il dit le contraire. Le Parquet peut admettre que les victimes ne sont pas toutes blanches non plus. Il requiert 75 h de peine de travail (ou 10 mois) et 10 mois par défaut pour l’ami sous bracelet électronique. Un ami également cité, à l’audience, dans un dossier de stups à la prison de Huy. Du côté de la défense, on ne peut que souligner cette propension à démarrer au quart de tour dans le chef de son client. Néanmoins, celui-ci a connu bon nombre de soucis. Et s’il ne s’est plus fait connaître de la Justice depuis 2014, ce n’était pas le cas avant. "Mineur, il volait des voitures pour dormir dedans, rappelle son conseil. Après la rue, il a connu la prison." Ici, il est monté dans les tours pour défendre sa copine. Il demande une peine de travail revue à la baisse en termes d’heures.

Dépôt de dossier le 16 mars.