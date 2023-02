De la pole dance, tout en finesse, au centre culturel d'Engis

Quatre barres disposées sur la scène. Un jeu de lumière inhérent au spectacle. Samedi dernier, Ana Cembrero Coca et Nathalie Lenoir ont foulé les planches du centre culturel d’Engis pour un spectacle original, "Sweetness", mêlant pole dance et danse contemporaine, en deux parties: en direct et au travers d’un film. "Notre but, dans un premier temps, c’était de questionner le milieu de la pole dance, résume Ana . On a beaucoup parlé avec des profs, notamment du lien avec le strip-tease, ce côté très sensuel, voire sexuel, de la discipline." Mais pour ce duo, cela va bien plus loin. "On peut raconter plein de choses avec les barres. C’est aussi très physique, très fitness. Finalement, ça allie douceur et force…" Cette dualité entre douceur et force, Conchita Fernandez del Campo, chargée de projet danse au centre culturel, l’apprécie tout particulièrement. "La douceur est souvent associée à la faiblesse, remarque-t-elle. La pole dance est difficile comme danse, très physique, mais en même temps, pour s’illustrer dans ce domaine, pour être puissante dedans, il faut le faire avec douceur. On lie littéralement la douceur et la force."