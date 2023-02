À vous de désigner les « Engissois de l’année »

Qui deviendra le citoyen Engissois ou la citoyenne Engissoise de l’année 2022 ? Les élus et les membres du Mouvement citoyens engissois réunis, le MCER, organisent la troisième édition des Awards d’Engis. "La commune d’Engis regorge de talents, s’exclame Raphaël Grégoire, conseiller communal MCER, qui, grâce à leur investissement, améliore la vie des habitants." Via la page Facebook du MCER, "les habitants sont invités à nommer trois noms, dans huit catégories différentes, poursuit Raphaël Grégoire, qui sont : le citoyen/la citoyenne, l’association de l’année, le commerçant ou l’entrepreneur de l’année, le producteur local ou l’artisan, la révélation politique, l’Award de la solidarité et le sportif de l’année." Le concours est lancé et les habitants ont jusqu’au jeudi 9 février pour proposer leurs "favoris".