Marc Defraine remplacera Lucas Dormal autour de la table du conseil communal d'Engis

Mais voilà ! Ce groupe, celui du bourgmestre, n’a plus personne pour le remplacer. Alors, suivant le système Imperiali, le comptage des sièges après les élections communales, c’est au groupe MCER que revient la place laissée vide. Celui qui deviendra conseiller le lundi 20 février s’appelle Marc Defraine, il a tout juste 60 ans. Pour les Engissois, Marc Defraine n’est pas un inconnu puisque, jusqu’il y a peu, il siégeait comme conseiller CPAS, il vient de démissionner. Même s’il se réjouit de devenir conseiller communal, il regrette déjà son mandat de conseiller CPAS. "Mon travail au sein du CPAS était très intéressant et très prenant. Mais c elui de conseiller communal le sera tout autant, c’est un autre travail !" Aurait-il pu cumuler les deux ? "Non ! Pour plusieurs raisons: d’une part, au sein de notre groupe, nous avions décidé de ne pas cumuler. D’autre part, il y a déjà trois personnes qui cumulent les deux mandats." Comment Marc Defraine voit-il son rôle de conseiller communal ? "Tout d’abord, je représenterai la totalité des Engissois. Je porterai leurs remarques lors des séances du conseil communal. En fait, je continuerai le travail de Raphaël Grégoire." Marc Defraine sera un conseiller constructif mais critique. "Critique dans le bon sens du terme. Que ce soit Raphaël ou moi, nous viendrons avec des propositions. Nous formons une équipe."