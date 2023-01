La Commune d'Engis met la pression: sans rond-point sur la RN90 à proximité du zoning, elle "refusera" toute nouvelle entreprise

Lors de la réunion avec l’entreprise, le département des permis et autorisations du SPW et la SPI, le bourgmestre a "confirmé que la Commune ne changerait pas de position, que ce soit par rapport à Vanheede ou toute autre société qui voudrait s’installer là. Ça fait des années qu’on réclame ce rond-point pour désengorger le zoning industriel. Ça fait même tellement longtemps que la plupart de mes premiers interlocuteurs sont soit pensionnés soit morts !", s’agace Serge Manzato.

À l’issue de cette réunion, il a été décidé que le délai de la Région wallonne pour se positionner sur la demande de permis déposée par l’entreprise Vanheede serait prorogé d’un mois, jusque début mars. "Pour réfléchir à des alternatives mais je n’y crois pas, poursuit Serge Manzato. On nous parle qu’on pourrait lancer une étude (de faisabilité du rond-point, donc, NDLR) en 2026: à ce rythme, je serai pensionné qu’il ne se sera encore rien passé…"

« On ira jusqu’au bout »

Pour la Commune d’Engis, la décision doit venir du politique, pas de l’administration et encore moins des entreprises. "On ne peut pas demander à un industriel de construire un rond-point parce que la Région wallonne ne fait pas son boulot. On ne peut pas le “prendre en otage” alors qu’il veut investir et que la Wallonie prône le développement industriel. Si le permis est octroyé à Vanheede, on introduira un recours. Chez Vanheede, ils sont extrêmement embêtés par la situation mais ils comprennent. Et sûrement qu’eux aussi iront en recours si leur permis est refusé. Nous, on ira en tout cas jusqu’au bout." Pour Serge Manzato, en clair, "il ne se passera rien sur place tant qu’on n’aura pas de choses concrètes".