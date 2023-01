Des rencontres et des partages avec d’autres MJ (Engis)

L’idée trottait dans la tête de l’équipe engissoise depuis quelque temps déjà. Le projet de rallier Engis à Ostende à vélo l’été passé, qui s’était fait en collaboration avec trois autres maisons de jeunes (liégeoises, celles-là) a fini de la convaincre qu’il y avait un réel intérêt pour tout le monde à programmer ce genre de moments "inter-maisons de jeunes". "On a donc contacté une douzaine de maisons de jeunes et 7 nous ont répondu favorablement, explique Ilenia Berardozzi, animatrice engissoise. On veut chaque fois les rencontrer deux fois: la première fois chez eux et la seconde, chez nous. En plus d’échanger et de partager de façon générale, on voudrait qu’ils nous présentent les forces de leur MJ, ce qui prend vraiment de la place chez eux. Nous, par exemple, on veut mettre en avant notre studio rap (un studio d’enregistrement aménagé il y a quelques mois grâce à un subside, NDLR) ."

La première rencontre aura donc lieu fin février et ce sera avec la maison de jeunes de Forest. "Eux, on sait déjà qu’ils font beaucoup autour du sport et qu’ils ont un atelier autour du travail du bois. Ils ont également un conseil des jeunes, ce qu’on n’a pas ici et ça nous intéresse de voir avec eux ce que ça apporte." Les jeunes Engissois et leurs animateurs rencontreront aussi les MJ d’Orp-Jauche, Uccle, Charleroi, Braives, Havelange et du Péri/Terrain d’aventure, à Liège. Et si, à cette heure, l’objectif est "juste" de se rencontrer et de partager, Ilenia et ses collègues ne sont pas fermés à l’idée que ça aille plus loin, que ça débouche par exemple sur un projet commun. "On va déjà voir comment on est accueillis mais, oui, pourquoi pas aller plus loin si on se rend compte qu’on a des choses fortes en commun." Mais donc, dans un premier temps, l’objectif sera vraiment d’échanger et de partager. Des valeurs véhiculées par chaque maison de jeunes qui se respecte.