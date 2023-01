Engis: un nouveau parking et du logement en vue aux Terres Rouges

1. Aux Terres Rouges. Les 6 hectares de ce site, situé aux Fagnes et qui est en fait une ancienne carrière d’alun (avant de servir de décharge publique), ont déjà été assainis par la Spaque au début des années 2000 "mais le nouveau Décret sols a renforcé les critères et la Spaque a estimé que l’assainissement déjà effectué n’était pas suffisant", résume Philippe Lhomme, directeur de la Régie communale autonome (qui est propriétaire du terrain). Elle va donc entreprendre de nouveaux travaux sur le site mais pas sur sa totalité. Deux parcelles sont cette fois visées: celle actuellement occupée par le parking du terrain de foot des Fagnes et sa voisine, à l’angle des rues des Fagnes et des Alunières, pour une superficie de plus de 44 ares. On ne sait par contre pas encore comment la Spaque va procéder. Enlever une importante couche de mauvaises terres et la remplacer par des bonnes ? Ou se contenter de remettre une couche saine sur le terrain ? Quoi qu’il en soit, le terrain va être inutilisable le temps du chantier. Et il faudra alors trouver une solution temporaire pour le parking. Mais ce sera au final un mal pour un bien puisque la RCA compte profiter de ces travaux pour réorganiser l’espace. "Pour le moment, le parking, qui compte 60-70 places, est un grand carré, en simples graviers et il y a juste quelques bordures, poursuit Philippe Lhomme. L’idée serait de l’installer après sur toute la longueur du terrain de foot. On va en profiter pour améliorer la situation, on a pris un architecte pour nous aider à réfléchir" à un nouvel aménagement.

L’espace libéré entre le parking et la voirie servirait alors pour du logement. La RCA y prévoit trois immeubles d’une dizaine de logements chacun et dont un des trois sera dédicacé aux personnes âgées. Pas un home, pas une résidence-services mais une formule intermédiaire dans un bâtiment adapté, entre autres aux PMR, dans lequel des services d’aide seront proposés aux seniors. Pour garder une certaine "maîtrise" du projet, en veillant entre autres à ce que les nouveaux immeubles s’intègrent dans le quartier par exemple, c’est la RCA qui va gérer (architecte, demandes de permis…) avant de revendre les terrains et leurs permis à un promoteur immobilier.

L’assainissement de ce site des Terres Rouges devrait coûter aux alentours de 400 000 € à la Spaque.

2. À Hermalle. Une autre parcelle engissoise, mais qui est propriété régionale, est donc concernée par ce nouveau plan d’assainissement développé par la Spaque. Il s’agit d’un terrain de 672 ares situé en bord de Meuse au sein du parc d’activités économiques de Hermalle-sous-Huy. Où on trouve des remblais "historiquement pollués". Là, c’est la SPI et le Port autonome de Liège qui vont gérer le dossier de réhabilitation pour "l’aménagement potentiel de murs de quai pour le transport par voie d’eau, de manière à pouvoir utiliser les terrains mouillés". Estimation du coût de l’opération: 2 425 000 €.