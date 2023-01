À tous ceux qui adorent chanter

À toutes celles et ceux qui, rien qu’à voir un micro, ne peuvent s’empêcher de poigner dedans, de le porter à leur bouche et de commencer à chanter à tue-tête. À tous ces passionnés de chansons, l’ASBL engissoise "Ma Liberté de Chanter" organise un concours de chant, en solo, ainsi qu’un spécial duo, dans deux catégories: compositions et reprises. "Deux fins de journée sont prévues en vue des présélections: les mercredis 11 et 18 janvier, à partir de 17 h, au centre culturel de Saint-Georges", précise Sylvie Cor, une des quatre membres fondateurs de l’association. Pour commencer, tous les candidats doivent s’inscrire. Sylvie Cor tient à préciser: "Ces deux jours-là, les participants sont autorisés à venir accompagnés, mais uniquement d’une seule personne. Le public, lui, ne peut pas assister à ces présélections."