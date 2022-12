« Cendrillon » a vendu ses dernières chaussures

Le Covid, c’est justement ce qui a précipité la fermeture du commerce. Même s’il est vrai que Dominique Piccard est tout proche de l’âge de la pension, il avoue qu’il ne s’est jamais vraiment relevé de cette période compliquée. "Pour monter, ça prend du temps mais pour descendre, ça va très vite. Avec le Covid, ça a été la dégringolade. J’ai perdu ma motivation, du coup. C’est clair que je suis un peu déçu par cette “mauvaise fin”, de terminer comme ça."

L’Engissois ne sait pas non plus ce que deviendra le magasin. Propriétaire de l’immeuble, il va certainement mettre en location la surface commerciale. Mais il se donne un peu de temps, il voudrait quelque chose de "sûr". Au vu des messages laissés sur les réseaux sociaux par nombre de ses clients, le seul chausseur de la commune va en tout cas manquer. "J’avais essentiellement des clients fidèles, très peu de clients de passage. Des enfants que j’ai chaussés pour la première fois puis qui venaient encore aujourd’hui pour eux et leurs propres enfants."

Avec un tas d’anecdotes au fil des ans, évidemment. Comme celle de ce monsieur qui avait acheté, en soldes, une paire de bonnes chaussures. Puis qui les avait stockées dans une armoire, dans une pièce sèche et chauffée. "Quand il les a portées pour la première fois cinq-six ans plus tard, les semelles ont commencé à se décomposer par ce que les chaussures avaient été gardées dans un endroit trop sec. Quand il est arrivé ici, il perdait encore des morceaux dans le magasin. On en a bien ri tous les deux. Il a repris des nouvelles chaussures et n’a plus jamais fait la bêtise d’en acheter cinq-six ans à l’avance !"

Des chaussures qui se désagrègent comme ça, on dirait un peu celles de… Cendrillon, à minuit…