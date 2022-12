Pour attirer de jeunes médecins dans la région

Médi-Engis a ouvert il y a quelques jours au 43 de la rue Wauters après plus d’un an et demi de travaux de rénovation. Le projet est porté par trois médecins généralistes déjà bien connus localement: Thierry Hendrikx, Annick Bourguignon et Laurent François. Le trio a déjà été rejoint par une toute jeune médecin généraliste, Marine Poncin, et une gastro-entérologue (Françoise Sacré). Et devrait, bientôt, aussi accueillir régulièrement deux cardiologues et des kinés. "Le labo de la Citadelle, qui était près du Delhaize, nous a aussi rejoints", poursuit Guillaume Hendrikx. On peut venir y faire une prise de sang ou y déposer des prélèvements.

Situé à deux pas du centre, Médi-Engis est également accessible par l’arrière, par le halage. Il y a même là un vaste parking.

Si vous êtes jeune médecin et cherchez à vous implanter dans la région engissoise, l’équipe de Médi-Engis peut encore accueillir quelques consœurs et confrères. Il y a aussi une prime de plusieurs milliers d’euros de l’AViQ (l’Agence pour une vie de qualité) à la clé pour tout praticien qui choisirait de s’installer dans cette zone réputée en pénurie de médecins.

Pour joindre un des médecins de Médi-Engis, il faut appeler son numéro habituel. Pour toute info générale ou pour prendre rendez-vous auprès d’un spécialiste, il faut appeler le 04/220 82 00.