740 panneaux photovoltaïques placés sur 13 bâtiments communaux

Déjà pleinement opérationnelles, ces installations développent une puissance de 300 kW, correspondant à 75% des consommations, et permettent une économie annuelle de 50 à 80 000 € et la diminution de production de CO2 (115 tonnes en moins). Deux autres installations sont encore prévues, dans les deux années qui viennent: 78 panneaux à l’école des Fagnes et entre 60 et 120 à celle de Hermalle (en fonction de prescriptions techniques de RESA). "Pour les Fagnes, c’est un dossier à 250 000 € environ, subsidié via l’appel à projets Ureba, détaille Philippe Lhomme, directeur de la RCA. Pour l’école de Hermalle, on a déjà aussi un accord pour un subside Ureba mais comme il s’agit d’un dossier à plus d’un million d’euros, on a fait une demande de complément de subside ailleurs, on attend…"

L’investissement pour les 740 panneaux s’élève à environ 250 000 €. Une somme avancée par la RCA à la Commune, qui la lui remboursera en 15 ans "mais qui sera amortie dans les 2 à 4 ans, selon les installations: c’était donc vraiment indispensable et super-efficace", commente Philippe Lhomme.

Le seul bâtiment communal qui n’a pas été visé par ce plan est celui de l’école Wauters, dans le centre d’Engis. C’est qu’il existe, à terme, un projet de rassemblement des implantations scolaires Wauters et Kessales "et que ce n’est pas un bâtiment gros consommateur d’énergie".