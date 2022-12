La précarité au cœur des débats du dernier conseil de l’année

« La Diligence », c’est fini !

Au CPAS toujours, le cadre du personnel a été modifié. Aujourd’hui, Engis n’a plus de taxi social ; "La Diligence", c’est terminé ! "Nous n’avions plus assez de demandes", explique Christelle Lallemand. "Le Covid est aussi passé par là", ajoute l’échevine Dominique Brugmans. C’est pourquoi l’emploi de chauffeur a été supprimé, Christelle Lallemand a indiqué qu’il n’avait plus de raison d’être.

Autre décision en rapport justement avec les difficultés que rencontrent plusieurs familles: désormais, les membres du collège verseront un jeton de présence et les conseillers communaux, un demi-jeton de présence, eux, à l’opération "Viva For Life", qui vient en aide aux enfants et aux familles qui vivent dans la précarité, et non plus au profit du Télévie. "Aussi parce que le comité engissois Télévie n’existe plus", précise Marc Voué.