Insolite: pour les Féeries d’Engis, le père Noël débarque… en bateau (photos et vidéo)

Faire briller la magie de Noël dans les yeux des enfants, c’est justement la mission que s’était fixé Christian Vertessen, responsable de l’ADL (Agence de développement local) d’Engis. "L’objectif est d’animer la commune et d’amener l’esprit de Noël jusqu’à nos enfants. L’arrivée du père Noël en bateau est une surprise. Par rapport aux années précédentes, on a voulu proposer davantage de choses. Ces féeries dépassent le cadre du simple marché de Noël. On ne se limite pas au vin chaud et à la traditionnelle tartiflette. On a voulu développer le concept en proposant diverses activités."

Tatouages de Noël

Un large panel d’activités était proposé. Entre bar à péket, atelier grimage et initiation au cirque, chacun y a trouvé son compte. D’ailleurs, tout le monde a mis la main à la pâte. À l’image d’Emmanuelle, 16 ans, membre du comité des jeunes d’Engis, qui anime un atelier grimage. "On fait des tatouages de Noël aux enfants pour qu’ils gardent un souvenir de cette journée. C’est la première fois qu’on participe au marché de Noël et pour l’instant, tout se passe bien."

Engis se redynamise

L’idée est de célébrer Noël mais également d’œuvrer ensemble. "Après le Covid, il y a eu une volonté de se retrouver et de partager des choses, explique Christian Vertessen. Tout le monde a voulu participer aux féeries. C’est très agréable de voir autant de personnes se sentir concernées et essayer de redynamiser Engis. On fera le bilan à la fin du week-end mais c’est déjà une réussite."