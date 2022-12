Des idées en faveur de la nature ? Partagez-les !

En 2020, la Commune d’Engis avait postulé à (et obtenu) une subvention "BiodiverCité" de la Région wallonne. Une enveloppe qui lui a permis cette année de mettre en place tout récemment la Journée de l’arbre mais aussi d’envisager un "parcours nature" en parallèle du parcours Vita des Fagnes. L’idée ? Installer, tout au long dudit parcours, 10 panneaux explicatifs et didactiques sur la nature environnante. Les textes ont été rédigés, ils sont actuellement mis en forme et en images par la graphiste de la Commune et devraient donc bientôt être matérialisés sur le terrain. Dans le même ordre d’idées, de nouvelles valves, elles aussi explicatives, ont été installées sur le site des Tchafornis.