Boire et manger à l’italienne

Puisqu’il est importateur de vrais produits de bouche italiens, Thierry Stramare, à la tête de sa " Casa Del Mio Nonno " située à Hermalle-sous-Huy, a organisé le salon IT Gastronomia. " Je souhaitais mettre les produits italiens à l’honneur, à l’occasion de la semaine de la gastronomie italienne. " Durant trois jours, des producteurs de vins italiens, venus tout droit d’Italie, des importateurs belges non seulement de vins italiens ainsi que de produits de bouche ramenés directement de La Botte, se sont côtoyés. Grâce aux produits vendus, plusieurs régions étaient représentées. A midi ou en début de soirée, il était également possible de s’y restaurer, en dégustant des plats italiens évidemment avec, en accompagnement un bon verre de vin. L’Engissois Raphaël Grégoire tenait un stand avec sa bière la " Barbac ".