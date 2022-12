Commerçants et associations mis en avant pour les premières Féeries de Noël

Ça commencera ce vendredi à 17 h avec l’ouverture des stands. L’Accueil Temps Libre animera un atelier créatif et la Fanfare du Nord (style "bandas") mettra l’ambiance sur le site dès 19 h. Samedi, ouverture à 15 h et arrivée "surprise" et originale du père Noël dans la foulée, aux alentours de 16 h. L’ATL proposera à nouveau un atelier créatif tandis que le Centre d’Expression et de Créativité initiera tout qui veut au cirque. Il y aura aussi des grimages (de 15 à 19 h) et une démonstration de danse par IH Danse Engis à 19 h tandis que les jeunes de l’atelier DJ du CEC offriront une démo à 20 h. Enfin, le dimanche, de 15 à 21 h, atelier d’arts plastiques et exposition de marionnettes liégeoises par le CEC. À 16, 17 et 18 h, il y aura également des représentations gratuites du théâtre de marionnettes Mabotte. Et, à 20 h, pour clôturer ces premières "Féeries de Noël", le magasin engissois Festy Ballons offrira un feu d’artifice, tiré depuis le RAVeL de l’autre côté de la Meuse.

« Amener l’esprit et la magie de Noël »

"C’est le premier gros événement de l’association des commerçants d’Engis et l’idée est vraiment d’amener l’esprit et la magie de Noël, résume Christian Vertessen, directeur de l’Agence de développement local. L’association compte environ 25 commerçants dont une dizaine sont très actifs. Mais chacun y participe à sa façon: pour ce week-end par exemple, la fleuriste de “L’ensemblier de la fleur” n’aura pas de stand mais c’est elle qui s’occupera d’aménager le coin du père Noël avec son trône, de la déco, des cadeaux, un vieux traîneau et des fleurs. Et le comité des commerçants offrira un verre à toute personne qui viendra déguisée sur le thème de Noël."

Le comité de quartier, lui, s’il ne participera pas directement à l’organisation de ce marché de Noël, sera par contre bel et bien présent avec un stand "à boire et à manger".

Tout le programme détaillé sur la page Facebook de l’ADL.