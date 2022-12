Un centre de tri de déchets à Hermalle ? Le collège dit « non », pour le charroi

La Commune va donc faire suivre un document argumenté en ce sens au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique wallons. "On doit relire le document au collège du 12 décembre avant de l’envoyer mais, dans un premier temps, ce sera clairement un avis négatif de notre part, oui, confirme l’échevin. Le reste du dossier ne nous inquiète par contre pas trop, le projet a l’air respectueux" de l’environnement dans lequel il est envisagé.

Pour rappel, la société Vanheede, spécialisée dans la collecte et le tri de déchets ménagers (pour le compte d’Intradel), industriels et spéciaux, voudrait donc installer "un centre de tri/regroupement et prétraitement de déchets" dans le zoning de Hermalle (lire notre édition du 24 novembre). Une demande de permis unique a été introduite en ce sens et l’enquête publique, qui n’a donné lieu qu’à une remarque négative (aussi concernant le charroi) d’un industriel du zoning, s’est clôturée le 30 novembre. Vanheede voudrait que ses installations soient opérationnelles à la mi-2024 et envisage d’engager une vingtaine de personnes sur son nouveau site. Tous les impacts possibles (bruit, qualité de l’air, gestion des eaux, paysage…) ont été pris en compte par l’entreprise. Le charroi aussi. Mais là où elle assure que le charroi supplémentaire (17% de véhicules légers et 34% de camions en plus) ne devrait pas impacter la zone, le collège engissois pense donc tout le contraire. Et reste convaincu qu’un rond-point sur la RN90, dont on parle depuis des années, résoudrait bien des choses. Construit un peu en amont du zoning (dans le sens Huy-Liège), à hauteur du virage d’Ombret, il permettrait à tous les véhicules liés aux entreprises présentes dans ledit zoning d’y entrer et d’en sortir sans aucune influence sur les rues voisines des Tuiliers, du Pont, de Chaumont, de la Tour Malakoff… "Il faut qu’on se mette le plus rapidement possible autour de la table avec la SPI et les cabinets des ministres Borsus, de l’Aménagement du territoire, et Henry, de la Mobilité, insiste Manuel Pena Herrero. Ce rond-point est devenu indispensable, une nécessité. On nous dit “oui oui” depuis des années mais rien ne bouge alors que c’est tout à fait réalisable et que ça résoudrait bien des choses."

Dont la gestion du charroi supplémentaire qui découlerait de l’installation de Vanheede à Hermalle, donc.