Un Engissois crée une académie de football

L’Engissois Sébastien Lekas vient de lancer une académie de football. Il a choisi Gilbert Bodart, l’ancien gardien de but vedette du Standard, comme parrain-coach. Située à l’Elite Soccer de Visé, l’académie propose des cours de perfectionnement à l’attention de jeunes qui sont déjà inscrits dans un club de foot ou qui ont déjà un peu de niveau. Les catégories visées ? Des U8 jusqu’aux U17. Des sessions en extérieur et en intérieur sont prévues. Le fair-play et la lutte contre le racisme sont donc des valeurs que Sébastien Lekas et Gilbert Bodart souhaitent voir appliquées sur et en dehors du terrain. "Nous voulons que les parents respectent les arbitres, nous ne voulons plus assister au lancement de fumigènes sur les terrains. Nous voulons en arriver à un climat serein. Cela commence par l’éducation." Cette académie proposera également des matches amicaux et des stages, même des stages à l’étranger. Les entraînements débuteront le lundi 5 décembre. Les inscriptions sont toujours possibles.