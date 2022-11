Vanheede veut installer un centre de tri de déchets à Hermalle

Elle avait introduit une première demande de permis en juin. Jugé incomplet par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique de la Région wallonne, le dossier a été actualisé dans le cadre d’une demande de permis unique de classe 2: le SPW a en effet estimé qu’il ne nécessitait pas d’étude d’incidences sur l’environnement.

Comme le veut la procédure, les voisins, dans un rayon de 50 mètres autour du site convoité (un terrain de 4 ha entre la rue des Tuiliers et la RN90) ont été prévenus personnellement mais il ne s’agit que d’entreprises, les premiers habitants se trouvant à au moins 500 mètres. Par ailleurs, une enquête publique a été lancée le 15 novembre. Le dossier peut être consulté (et éventuellement commenté) jusqu’au 30 novembre (au service Cadre de vie de l’administration communale d’Engis, sur rendez-vous au 04/259 89 11).

« Sortir un maximum de fractions recyclables »

Mais, concrètement, que vise cette demande de permis ? La construction de deux halls (un pour les déchets non-dangereux et un autre pour les déchets spéciaux), d’un bâtiment administratif et d’un hall de maintenance pour le parc de camions et d’engins motorisés. D’autres installations sont également prévues: truck-wash, station-service, pont-bascule, parkings (pour les voitures, les camions et les conteneurs)… ainsi qu’une unité d’épuration des eaux domestiques et un bassin de collecte des eaux pluviales.

Seront dirigés sur le site: des déchets venant des collectes commerciales et industrielles effectuées en porte-à-porte auprès de PME et (grosses) entreprises de la région liégeoise.

Des déchets spéciaux (huiles usagées, déchets électriques et électroniques…) et même dangereux (déchets dangereux d’entretien, amiante…). Aucun de ces déchets ne sera traité/recyclé sur place, ils ne feront qu’y transiter. "Nous, on fait du tri, du regroupement et seulement du prétraitement ou du conditionnement comme presser le papier-carton, les plastiques ou les boîtes métalliques en balles" pour faciliter leur transport vers un centre de recyclage approprié, résume Maël Briguet, directeur chez Vanheede. "Le but est de sortir de nos installations un maximum de fractions recyclables."

Une vingtaine d’emplois créés

Vanheede espère que ses installations seront opérationnelles à la mi-2024. Une vingtaine d’emplois devraient être créés. "Des emplois locaux: 80% de notre personnel habite dans un rayon de 10 km autour de nos installations." Enfin, l’entreprise devrait collaborer dans le traitement des PMC avec sa voisine, Sitel 2, qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2023.