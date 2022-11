Sols et eaux souterraines: les déchets seront regroupés sur des dalles étanches (dans les halls, donc) et les dépôts de substances dangereuses et de déchets liquides seront réalisés dans des cuves spécifiques.

Gestion des eaux: les eaux domestiques seront traitées dans une unité d’épuration individuelle tandis que les eaux du truck-wash, de l’atelier d’entretien ou de nettoyage des halls seront collectées et évacuées vers un centre de traitement.

Paysage et cadre biologique: une importante réflexion en amont a été menée (lire la cadrée ci-contre).

Bruit: la demande de permis évoque "peu de nuisances" au niveau de la manutention des déchets (exclusivement en halls fermés). Aucun travail nocturne n’est prévu. Ponctuellement, des nuisances sonores pourront être observées lors de l’usage du broyeur, du concasseur et même du truck-wash.

Charroi: il sera directement orienté vers le réseau régional et pas vers la desserte locale. On annonce une augmentation de 17% de la circulation actuelle des véhicules légers et de 34% pour les camions. Le fonctionnaire délégué n’estime néanmoins pas cette augmentation "comme ayant une incidence notable". "Au final, les cumuls d’impacts possibles ne présentent aucun caractère exceptionnel et sont en adéquation avec l’affectation industrielle de la zone", résume même la demande de permis unique.