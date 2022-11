La « Bibliotheca gastronomica » rachetée par une ASBL bruxelloise

À l’étage de la ferme castrale, les trésors de la "Bibliotheca gastronomica", "à la fois spécialisée et fort généraliste", ont intéressé un tas de gens. Des instituteurs pour des sujets scolaires, des gens de la télé et du cinéma ou encore Yvan De Baets, de la Brasserie de la Senne, qui cherchait à se documenter sur l’histoire de la bière. "Pas de cuisiniers, curieusement." Mais bien des chercheurs, évidemment. Comme ce Français, venu et reparti bredouille deux fois… "Il disait chercher des recettes de poisson, puis Charles lui a tiré les vers du nez et il a avoué qu’il cherchait en fait des représentations de poissons dans les vases grecs: il faisait une thèse sur les vases grecs et avait peur qu’on lui pique son sujet en le dévoilant. Charles n’avait pas l’ouvrage qui lui fallait mais il a pu le renseigner."

Toute cette collection de référence a quitté la ferme castrale il y a quelques jours. Rachetée 25 000 € par l’ASBL bruxelloise "Centre de gastronomie historique", elle sera exposée sur le campus du Ceria une fois que celui-ci aura déménagé. Une décision prise par le bibliothécaire hermallien avant sa mort, en juillet 2020, et dans laquelle Pierre Leclercq, un historien de la gastronomie également ami du couple Ménage-Hanot, a joué le rôle d’intermédiaire. "Ça a fait un petit pincement au cœur de voir partir tout ça, oui, avoue Nicole Hanot. Mais je suis surtout contente parce que ça va continuer, c’est le plus important. Et puis, même s’il n’y avait pas encore de soucis d’infiltrations là où les ouvrages étaient entreposés, ça risquait d’arriver à un moment vu les gros trous dans le toit." C’est d’ailleurs à le réparer que serviront les 25 000 € récupérés lors de la vente. Les objets qui ornaient les travées de la bibliothèque (des moules à gâteau pour le rayon "pâtisserie", des moules à pâtés de poisson pour la travée "poissons" ou encore de vieilles bouteilles de vins pour l’espace dédié aux vins) redescendront quant à eux d’un étage pour (re)prendre place dans le Musée de la gourmandise, né dans la foulée de la bibliothèque.