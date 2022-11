Réphaël Grégoire (Engis): « Je ne serai plus le poil à gratter de la majorité »

Si ce jeu de chaise musicale intervient maintenant, c’est parce que depuis ce début novembre, Raphaël Grégoire est devenu directeur général à la Commune de Waimes. Et dans le courant de l’année prochaine, l’Engissois a pour objectif de déménager vers Stavelot. "On a acheté un terrain à Stavelot, tout près d’où habitent mes beaux-parents. On va y faire construire pour s’y installer, explique Raphaël Grégoire. Comme ce sera dans le courant de l’année 2023, je préfère démissionner prochainement pour permettre au groupe de s’organiser en vue des prochaines élections communales de 2024."

Il a fait bouger les lignes

En politique depuis 2015 et unique conseiller communal du groupe MCER, Raphaël Grégoire n’a pas hésité à titiller la majorité sur de nombreux sujets. "C’est vrai que je ne serai plus le poil à gratter de la majorité, rigole le conseiller. Certains pourraient se réjouir de mon départ mais le groupe va continuer sans moi, dans la même lignée."

Si ce mouvement a vu le jour, c’est pour apporter davantage de transparence face à une majorité très forte. Alors qu’il s’apprête à abandonner son mandat, Raphaël Grégoire est heureux d’avoir pu, avec son groupe, faire bouger les lignes. "Ça n’a pas été simple, reconnaît le futur ex-Engissois. Il a fallu le temps que la majorité s’habitue à nos questions. Mais aujourd’hui, je constate qu’elle vient au conseil communal avec des dossiers mieux préparés." Au fil des années, la majorité a même accepté plusieurs propositions lancées par le groupe citoyen: "La boîte seniors focus, l’adhésion à l’alliance pour la consigne, les récolteurs d’eau publics et différentes motions contre le sexisme", énumère Raphaël Grégoire.

Alors qu’il va devoir dorénavant œuvrer dans l’ombre en tant que directeur général de Waimes (une Commune à tendance MR), Raphaël Grégoire va devoir mettre ses opinions politiques en poche. Un choix que le futur Stavelotain assume pleinement et sans regret. "Mais ça ne signifie pas que je tire un trait définitif sur la politique. On peut être directeur général dans une Commune et faire de la politique dans une autre, où on réside."